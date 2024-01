Déjà à Kairouan, Yura Corporation Tunisie fera extension

Kim Jong Gu, DG de la filiale tunisienne de Yura Corporation a rencontré le 5 janvier 2024 Jalel Tebib DG de l’Agence.

Equipementier Sud-Coréen « Yura Corporation », installé à Kairouan depuis 2007, est un leader mondial spécialisé dans la production de pièces dédiées à l’industrie automobile, et il est en train d’étudier les possibilités de faire une extension, en Tunisie à travers une unité de production de câbles dédiées essentiellement à l’industrie automobile, ainsi que des systèmes pour la mobilité, selon un communiqué de Fipa.

Cette nouvelle unité permettra d’embaucher 2000 à 6000 employés en ayant une superficie couverte estimée à 13 000 m², et sa localisation est encore à l’étude. Yura Corporation Tunisia est spécialisée dans la fabrication de fils, de faisceaux isolés et de faisceaux de câbles et emploie plus de 2000.

Le présent projet d’extension confirme la place de la Tunisie comme une destination de choix pour les opérateurs internationaux opérant dans le secteur des composants automobiles en particulier.