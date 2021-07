Déjà endetté auprès des banques, l’Etat veut les refinancer en place et lieu de la BCT

L’article 25 de la nouvelle loi dite de relance économique et qui n’est pas encore entrée en vigueur, donne aux particuliers le droit de bénéficier de crédits pour achat de logement à rembourser sur une période de 40 ans, ne précisait pas si le montant de 500 mille DT s’appliquait au crédit ou à la valeur de la maison à acquérir, ce qui laisse le champ libre à toute interprétation. Imaginons ensuite un cadre tunisien de 40 ans qui postulerait à un tel crédit. Il aurait à payer ce crédit jusqu’à l’âge de … ans. Qui des assureurs lui donnerait une telle garantie ? Et s’il décédait, à Dieu ne plaise, du Covid ? On sait que la pandémie n’est pas encore reconnue cas de force majeure ou sinistre naturel pour leur permettre de reprendre en charge le paiement du crédit à la place du défunt qu’elle a assuré !

Le même article « engage l’Etat (Et non plus manifestement la BCT, traditionnellement en charge du refinancement des banques) à refinancer les banques » bailleurs de fonds », en leur accordant une marge brute de 1 % ». Ce qu’on savait jusque-là, c’est que l’Etat est à court d’argent, et qu’il prend lui-même (l’Etat) crédit auprès des banques via émissions de BTA, et non le contraire. L’Etat voudrait-il se retrouver dans la situation de celui qui prend crédit pour son budget, pour ensuite aller l’utiliser, pour aller ensuite refinancer ces mêmes banques, en plus du remboursement des dettes auprès d’elles contractée ? Il est malin le « super »ministre de Hichem Mechichi !