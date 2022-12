Délégation économique tunisienne en Libye la semaine prochaine

Le président de l’Union générale des chambres de commerce libyennes, Mohamed Raied, a rencontré l’ambassadeur de Tunisie, Lasaad Laajili, accompagné de membres de l’ambassade, au siège de l’Union à Tripoli, en préparation de la visite d’une délégation économique tunisienne en Libye le 24 décembre.

Au cours de la réunion, les préparatifs et les dispositions nécessaires ont été discutés pour activer ce qui a été convenu lors de la visite du Premier ministre libyen basé à Tripoli, Abdelhmid Dbaiba, la semaine dernière.

Des préparatifs seront effectués pour recevoir une délégation de chefs d’entreprise tunisiens par l’intermédiaire de la Fédération tunisienne du commerce et de l’industrie. Une série de réunions sera organisée avec leurs homologues libyens du secteur privé et avec les autorités compétentes afin d’entamer le travail effectif libyco-tunisien dans de nombreux domaines, a ajouté l’Union.

Raied a souligné l’importance des relations libyco-tunisiennes et a exprimé sa volonté de suivre les dossiers économiques entre les deux pays, appelant à la nécessité de fixer un agenda et un plan pour réaliser et réussir l’intégration et le partenariat entre les deux pays, et a également souligné l’entière disponibilité de l’Union à faciliter toutes les procédures et dispositions nécessaires pour recevoir cette délégation.

Pour sa part, l’ambassadeur de Tunisie, a indiqué que cette rencontre constitue un premier pas pour la coopération des entreprises libyennes et tunisiennes dans divers domaines, notamment le secteur de la sous-traitance, les services publics et la santé, soulignant que l’ambassade de Tunisie est entièrement disposée à soutenir la coopération et l’intégration entre les acteurs économiques dans tous les domaines.

La visite de la délégation d’entreprises tunisiennes s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour accroître le commerce bilatéral dans un scénario gagnant-gagnant.