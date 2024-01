Délice investit 2 fois plus pour augmenter sa capacité de production

Le groupe Délice a terminé l’exercice 2023 avec un revenu total de 1, 399.013 Mds DT, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à l’année 2022. Plus important pour ce groupe qui a baissé de 1,7 % ses revenus à l’export, les investissements réalisés par le Groupe au 31/12/2023 se sont élevés à 48, 255 MDT, et ont même plus que doublé (+69 %) par rapport aux 28,558 MDT de l’exercice précédent. On notera aussi et surtout, que les investissements ont été orientés essentiellement vers l’augmentation de la capacité de production, la maîtrise de l’énergie et l’amélioration de la productivité.

- Publicité-