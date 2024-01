Délivrance de 47 certificats d’origine pour exporter les produits tunisiens vers quatre pays africains

Les chambres Tunisiennes de commerce et d’industrie ont délivré, jusqu’à présent, 47 certificats d’origine de l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour exporter des produits tunisiens vers le Cameroun, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale.

Dans un entretien accordé à l’Agence TAP, la directrice de la coopération commerciale et économique avec l’Afrique au ministère du Commerce, Bochra Lajmi, a ajouté que les produits exportés sont essentiellement, les câbles, le carbonate de calcium, la chaux, les engrais chimiques et les machines semi-automatiques.

Et de poursuivre que la délivrance des certificats d’origine s’inscrit dans le cadre de l’initiative » Commerce guidé » lancée, le 7 octobre 2022, par le Secrétariat de l’Accord sur la ZLECAF, à laquelle la Tunisie a adhéré avec 7 autres pays africains (Egypte, Ghana, Cameroun, Rwanda, Kenya, Tanzanie et l’île Maurice).

Cette initiative incite les pays africains à concrétiser l’accord de création de cette zone, dont le lancement était prévu auparavant en janvier 2021, en mettant à leur disposition des facilitations spécifiques de logistique, telle que la conclusion d’un accord avec des sociétés de transport et de logistique afin d’assurer l’accompagnement des marchandises qui seront exportées dans le cadre de l’accord de libre-échange.

» La Tunisie est classée, ainsi, deuxième après la Tanzanie en terme de certificats d’origine « , explique la responsable, faisant savoir que le pays se positionne comme un acteur dynamique au sein de la ZLECAf, contribuant à la croissance des échanges commerciaux en Afrique « .

Lajmi a souligné, à cette occasion, que la Tunisie a accompli toutes les étapes nécessaires pour l’adhésion à l’Initiative du Commerce Guidé, notamment l’adoption de son offre tarifaire, la mise en place d’un comité ad hoc regroupant diverses parties prenantes, la publication des documents douaniers et l’identification de l’autorité compétente pour la délivrance du Certificat d’Origine ZLECAf.

En effet, le certificat d’origine qui est considéré comme un élément clé pour l’entrée en vigueur effective de l’accord, permettra aux sociétés exportatrices de bénéficier des réductions de droits de douane qui devront être supprimés, à partir du 1er janvier 2026. Les règles d’origines couvrent actuellement 87,7% des lignes tarifaires, notant que les chapitres qui ne sont pas entièrement couverts par ces règles sont les textiles et vêtements et les voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.

Par ailleurs, Lajmi a avancé qu’une société tunisienne a contacté le ministère du Commerce afin de prendre les informations nécessaires pour obtenir le certificat d’origine pour exporter les dattes » Deglet Nour » vers l’île Maurice. Cette opération une fois finalisée, sera la première exportation de dattes tunisiennes vers le marché africain.

Pour rappel, l’Accord de la ZLECAF est entré en vigueur en mai 2019. Il a été ratifié par la Tunisie le 7 août 2020. C’est l’un des projets phares de l’Union africaine (UA) qui vise à renforcer la coopération sud-sud pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique » en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’UA.

Il s’agit également de consolider les relations commerciales entre les 55 Etats membres de l’Union, dans un marché totalisant plus de 300 millions de consommateurs et de 3400 milliards de dollars d’échanges annuellement. Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.

