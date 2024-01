Démantèlement d’un réseau criminel international de traite d’êtres humains

Les unités relevant du district de la garde nationale de Sfax et les unités centrales chargées de la lutte contre la traite d’êtres humains de la Garde nationale à Ben Arous, ont démantelé, récemment, un réseau criminel international spécialisé dans la traite des personnes.

Ce réseau compte principalement, quatre membres dont un individu faisant l’objet d’un avis de recherche, pour implication dans des affaires de droit commun, indique un communiqué publié, dimanche, par Direction Ggénérale de la garde nationale.

D’après la garde nationale, ce réseau serait impliqué dans la facilitation de l’entrée de migrants subsahariens irréguliers en Tunisie, ajoutant qu’il les aide à franchir les frontières terrestres de l’ouest, afin d’atteindre Sfax.

Les membres du réseau ont été placés en détention et traduits en justice, sur instructions du ministère public qui a émis des mandats de dépôt à leur encontre et saisi les moyens utilisés pour leur transport, ainsi que les sommes d’argent provenant de leurs activités.

