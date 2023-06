Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la contrebande des médicaments à Tataouine

Les unités de la garde nationale à Remada (gouvernorat de Tataouine) ont démantelé un réseau spécialisé dans la contrebande des médicaments et arrêté 4 individus, en possession de 11316 comprimés et 1485 seringues et des médicaments divers.

A la suite d’informations sur un réseau spécialisé dans la contrebande de médicaments vers un pays voisin, les unités de la garde nationale ont effectué une descente dans un entrepôt au cours de laquelle 4 individus ont été arrêtés et les médicaments saisis, a indiqué un communiqué publié jeudi par la direction générale de la garde nationale.

Le ministère public, après sa consultation, a ordonné l’ouverture d’une action en justice pour « formation d’une entente dans le but de posséder, dissimuler et stocker les médicaments dans l’intention de spéculer et de les commercialiser hors du pays », et de placer toutes les personnes impliquées en détention.