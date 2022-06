Démarrage à Hammamet des travaux de la commission administrative de l’UGTT

Les travaux de la commission administrative nationale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont démarré, dimanche à Hammamet, sous la présidence du secrétaire général de l’organisation syndicale Nourreddine Taboubi.

L’examen de l’initiative élaborée par l’union il y a deux jours concernant la constitution et la loi électorale ainsi que le dossier des négociations sociales constituent les principales questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion, a déclaré à la TAP, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri.

Il a fait savoir que la réunion de la commission administrative dont les travaux se poursuivront pendant deux jours est le quatrième après celle tenue le 23 mai dernier qui a décidé de demeurer en session permanente pour suivre les derniers développements, en rapport, notamment avec la situation politique actuelle, ajoutant que la rencontre portera, aussi, sur l’évaluation de la grève du 16 juin courant et des prochaines mesures à prendre.

Il a rappelé que la décision de la grève générale dans la fonction publique a été prise lors des travaux de la commission administrative tenue le 23 mai dernier, affirmant n’ayant reçu aucun signe du gouvernement concernant la reprise des négociations.

Par ailleurs, Tahri a déclaré que la participation au référendum du 25 juillet reste tributaire de l’examen du texte de la constitution, objet du référendum.

