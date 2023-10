Deux listes pour prendre la relève de Yaakoubi à l’UGTT de l’enseignement secondaire

Les travaux du congrès ordinaire de la fédération générale de l’enseignement secondaire, qui s’étend sur deux jours, ont démarré, dimanche à Hammamet sud, sous la présidence du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourreddine Taboubi.

Nabil Hamrouni, membre de la fédération générale de l’enseignement secondaire a déclaré à la TAP que ce congrès se tient dans une conjoncture politique et syndicale délicate qui nécessite une évaluation du passé et une prospection de l’avenir.

Selon Hamrouni, deux listes sont en compétition pour succéder au secrétaire général sortant, Lasaad Yaakoubi, l’une conduite par le membre du bureau exécutif sortant, Jouda Dahmane, et la seconde par le secrétaire général de la section de la fédération à Sfax, Mohamed Safi.

Hamrouni a appelé les participants à voter pour ceux qui s’engagent à défendre les intérêts du secteur, l’action syndicale indépendante, les revendications des enseignants, l’école publique et une réforme globale et radicale du secteur de l’éducation.

Lasaad Yaacoubi qui a décidé de ne pas se porter candidat, a occupé le poste de secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire depuis janvier 2012.

Le secteur de l’enseignement secondaire figure parmi les secteurs les plus importants au sein de l’UGTT en termes d’adhérents (66 mille).

