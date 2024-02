Démarrage bientôt des travaux de réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque à El Metbasta

Les travaux de réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque dans la localité d’El Metbassta relevant de la délégation de Kairouan-Nord (Gouvernorat de Kairouan), démarrent bientôt, a déclaré, mercredi soir à la TAP, l’ambassadrice des Emirats Arabes Unis (EAU) en Tunisie, Imen Ahmed Sallemi.

Lors de sa visite effectuée; hier mercredi, à Kairouan, l’ambassadrice a indiqué que le groupe émirati « Amea Power » ayant obtenu la concession de réalisation de cette centrale, entamera les travaux de construction dans la période à venir.

D’un coût de plus de 80 millions de dinars provenant de financements de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque Mondiale, le projet de la centrale solaire photovoltaïque à El Metbasta, s’étend sur une superficie de 200 hectares et vise à diversifier les sources d’énergie en s’appuyant sur les énergies propres.

Cette centrale solaire photovoltaïque constituera l’une des plus grandes stations en Tunisie, et fonctionnera à une capacité de 100 mégawatt.

Lors de cette visite, Sellami a également supervisé une opération de distribution d’aides en nature, par le Croissant-Rouge des Émirats arabes unis sur des familles démunies relevant de la délégation d’El Alâa.

Une campagne de solidarité qui se poursuivra durant les prochains jours, en coopération avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) à Kariouan au profit de150 familles.