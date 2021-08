Démarrage de la 2ème journée de vaccination intensive contre la Covid-19

La 2ème journée portes-ouvertes de vaccination intensive contre la Covid-19 a démarré à 07 heures ce dimanche dans plus de 400 centres répartis sur l’ensemble du territoire national.

Près d’un million de personnes ont été convoquées pour cette 2ème journée consacrée à la tranche d’âge 18-39 ans.

Outre le personnel médical et les bénévoles déjà impliqués, le ministère de la Santé a appelé les résidents et les internes en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie ainsi que les stagiaires dans les établissements de formation médico-sanitaire à participer massivement à cette journée.

Le ministère de la Santé a décidé d’utiliser le vaccin Moderna lors de cette 2ème journée, avait déclaré mercredi à l’agence TAP le président de la commission nationale de vaccination Hachemi Louzir.

Il a également été décidé d’administrer le vaccin Johnson & Johnson aux étudiants tunisiens à l’étranger, puisqu’il nécessite une seule dose.

Lancées à l’initiative du président de la République Kaïs Saïed, les journées nationales de vaccination intensive contre le coronavirus visent à accélérer la vaccination face à la forte propagation du virus dans le pays, près de 22 mille décès de la Covid-19 ayant été déclarés en Tunisie depuis le début de la pandémie.

La première journée, organisée le dimanche 8 août, ciblait la population âgée de 40 ans et plus, et a permis de vacciner plus de 551 mille personnes.