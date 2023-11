Démarrage de la 7e édition du concours de la meilleure huile d’olive tunisienne vierge extra

L’Office National de l’Huile (ONH)a annoncé, jeudi, le démarrage de la 7ème édition du concours de la meilleure huile d’olive vierge extra.Parrainé par le Conseil Oléicole International, ce concours est ouvert aux producteurs individuels, associations de producteurs et entreprises de conditionnement, indique l’ONH sur son site.L’objectif principal de ce concours est de sélectionner les meilleures huiles d’olive qui présentent les meilleures caractéristiques organoleptiques, ajoute l’office, précisant que le prélèvement des échantillons est prévu entre le 27 novembre 2023 et le 12 janvier 2024.Seules les huiles d’olive vierges extra de la campagne 2023-2024 et répondant aux conditions seront acceptées dans ce concours.L’ONH a établi une série d’autres règles consultables sur son site.

