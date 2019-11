Démarrage de la séance inaugurale de la deuxième législature

La séance d’inauguration de la deuxième législature a démarré mercredi sous la présidence de Abdelfattah Mourou, président par intérim du parlement.

Le parlement sortant a vu la succession de trois gouvernements et assisté à la prestation de serment de trois présidents de la République, a-t-il fait observer.

S’adressant aux nouveaux élus il a souligné le poids des responsabilités qui les attendent, citant en premier la promulgation de la Loi de finances et la discussion du budget de l’Etat pour l’exercice 2020, une année qu’il a qualifiée de “critique”.

Le parlement, a-t-il relevé, est un espace de dialogue, de discussion mais aussi de différence dont les membres doivent travailler de concert au service du citoyen qui attend d’eux des réalisations concrètes.

Mourou a appelé les nouveaux députés à tirer les leçons des embûches qui se sont dressées devant les membres du parlement sortant.

Le président sortant a ensuite passé la présidence de la séance à l’élu le plus âgé, à savoir Rached Ghannouchi et ses deux adjoints, choisis parmi les députés les plus jeunes: Meriem Ben Belgacem (Ennahdha) et Abdelhamid Marzouki (Qalb Tounès).

La séance a été levée. Elle reprendra sous la présidence de Ghannouchi pour la prestation de serment des nouveaux députés et l’élection du nouveau président de l’Assemblée des Représentants du peuple et des deux vice-présidents.