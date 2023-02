3ème phase du programme de prévention contre l’extrémisme violent, à Bizerte

Le coup d’envoi a été donné, mardi dans le gouvernorat de Bizerte, au lancement de la troisième phase du programme de prévention contre l’extrémisme violent, «SOLVE», qui vise à identifier un certain nombre de propositions et projets à même de circonscrire ce phénomène.

Lors d’une séance de travail consacrée à la question, le premier délégué de Bizerte, Habib Kharchani a indiqué que « les autorités régionales sont disposées à appuyer ce type de projets dans l’objectif de renforcer la sécurité des citoyens des différents groupes d’âge, de les prémunir contre toutes les formes d’extrémisme violent et de diffuser une culture de paix et de sécurité sociale, éducative et culturelle.

La même source a souligné parmi les solutions qui ont été convenues pour être mise en œuvre sur le plan régional, figure, le lancement d’un label de qualité pour les jardins d’enfants visant à rompre avec ce phénomène, davantage constaté dans les établissements anarchiques destinés à l’enfance.

Au programme également, une production d’un court-métrage de sensibilisation sur la nécessité de fournir aux enfants, un environnement sain et équilibré qui contribue à l’éducation à la citoyenneté, la signature d’une convention de partenariat entre organisations et associations locales et régionales pour créer une structure formatrice visant l’encadrement et la prévention contre les dangers de l’extrémisme violent.

A noter que le programme « SOLVE » est mis en œuvre à la faveur d’un partenariat entre la Présidence du Gouvernement, le Comité National de Lutte Contre le Terrorisme et l’Agence des États-Unis pour le Développement International.