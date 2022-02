Démarrage de l’exécution d’un partenariat entre ProSol et l’OEP

L’exécution de la convention de financement conclue entre le projet de « Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie » (ProSol) et l’Office de l’élevage et du pâturage (OEP) a été lancée, lundi, a fait savoir le DG de l’OEP, Ezzedine Chalghaf.

Cette convention porte sur des interventions qui seront engagées par l’office dans sept gouvernorats du nord-ouest et du centre, outre la prise en charge de certaines espèces animales; telles que le race ovine « Tibar » et la réhabilitation du personnel du Bureau, a ajouté Chalghaf, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Des représentants de la direction générale de l’aménagement du territoire et de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) qui finance un programme entre le ProSol et l’OEP ont organisé une réunion, lundi, qui a permis de passer en revue les composantes de la convention et de garantir la coordination entre les parties intervenantes.

Le projet ProSol a été mis en œuvre, en décembre 2019, par la GIZ Tunisie, sous mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et en coopération avec la Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA) sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Ce projet concerne les gouvernorats du nord-ouest (Béja, Jendouba, Silinana, le Kef) et du centre ouest (Kairouan, Kasserine et Sidi bouzid). Il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative spéciale « Un seul monde sans faim », du BMZ qui vise à relever certains des plus grands défis de l’humanité.