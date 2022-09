Démarrage des activités de la première tranche des jardins d’enfants publics inclusifs dans plusieurs régions du pays

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé jeudi le démarrage des activités de la première tranche des jardins d’enfants publics inclusifs qui permettront à 1700 enfants de bénéficier des programmes éducatifs préscolaires dans les régions prioritaires (21 gouvernorats)

Le ministère de la famille a indiqué dans un communiqué, que la première tranche des jardins publics inclusifs a été réalisée selon les normes de qualité, à travers le réaménagement des espaces de l’enfance en vue de renforcer le rôle de l’état en matière de généralisation de l’éducation préscolaire sans discrimination aucune, précisant que la moitié de la capacité d’accueil des jardins d’enfants inclusifs a été réservée aux enfants issus de familles défavorisées dans les régions prioritaires.

Un nombre de 16 jardins publics ont démarré jeudi leurs activités au profit des enfants dans différentes régions du pays et 7 autres ouvriront leurs portes prochainement, après la fin des travaux d’aménagement et d’équipement, selon le même communiqué.

Une enveloppe de l’ordre de 1100 mille dinars du budget de l’état a été consacrée à la réalisation de ces espaces, outre un montant de 500 mille dinars dans le cadre d’un accord de partenariat avec la banque nationale agricole et une aide de 720 mille dinars du bureau de l’UNICEF à Tunis pour l’équipement de ces établissements.

Environ 15 mille enfants bénéficient du programme de promotion de la petite enfance « Notre jardin d’enfant dans notre quartier » à raison de 50d par mois pour chaque enfant inscrit aux jardins d’enfants privés dans tous les gouvernorats du pays.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la consolidation du rôle social de l’état dans la prise en charge et l’éducation des enfants issus de familles nécessiteuses et sans soutien familial, en consécration du principe d’égalité des chances pour tous les enfants et leur accès à l’éducation préscolaire.