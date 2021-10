Démarrage des festivités du Mouled à Kairouan

Les festivités marquant la célébration du Mouled, fête qui commémore la naissance du prophète Mahomet, ont démarré vendredi après-midi dans la ville de Kairouan où plusieurs visiteurs sont attendus.

- Publicité-

Au programme, qui se poursuit du 15 au 19 octobre courant, des cérémonies religieuses et soufies, des manifestations culturelles, commerciales et artistiques, des concours de mémorisation et de récitation du Coran ainsi que des expositions dédiées à l’artisanat tunisien.

Le président de l’association « festival de la fête du Mouled à Kairouan » Ali Ben Said a affirmé que cette quatrième édition du festival, placé sous le thème « Kairouan se rétablit », sera tenue dans le cadre du respect du protocole sanitaire, soulignant que cet évènement constitue une occasion pour créer une dynamique socio-économique dans la région après une période de crise liée au coronavirus et qui était à l’origine de l’annulation des festivités l’année dernière.