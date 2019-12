Démarrage des opérations de vote sur les articles du budget de l’Etat 2020

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, lundi matin, le vote des budgets des différents ministères pour l’exercice 2020. L’ordre du jour de la plénière comporte le vote des budgets de chaque ministère conformément à l’article 48 de la loi organique.

L’ARP est tenue à adopter les projets de budget de l’état et de la loi de finances 2020 avant le 10 décembre 2019.

L’ARP a déjà adopté (jusqu’à 10 heures du matin) les budgets du parlement, la présidence de la République, l’intérieur, la fonction publique, la modernisation de l’administration, les politiques publiques, les affaires locales et de l’environnement.

Les députés ont, également, adopté les budgets des ministères de la justice, des affaires étrangères, de la défense, des affaires religieuses, des domaines de l’état et des affaires foncières, outre l’industrie et des PME, l’agriculture, les technologies de la communication et de l’économie numérique.