La CNRPS planche sur le suivi de la numérisation de ses services

Les travaux de la rencontre annuelle des chefs de centres régionaux et locaux de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) ont démarré lundi à Hammamet. Organisée les 5 et 6 juin courant cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des activités des structures régionales et locales de la caisse et les moyens de développer le processus de travail et réaliser les programmes stratégiques dont le suivi des programmes de numérisation des services. Dans son allocution prononcée à cette occasion, au nom du ministre des affaires sociales, Malek Zahi, le directeur général d’assurance maladie, Nader Ajjebi, a notamment souligné l’attachement du ministère à développer les mécanismes de gestion et à consolider les ressources humaines ainsi que la promotion des prestations et la bonne gouvernance dans les différents domaines d’intervention. Il s’agit de renforcer les relations avec les établissements et les structures nationales ainsi que les associations pour travailler en partenariat à l’échelle nationale et internationale, a-t-il signalé. De son côté, le président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale Taoufik Catrou, a souligné que cette rencontre est importante pour associer les différents intervenants dans le processus de réussite des grands projets . Il s’agit également d’une opportunité pour évaluer les réalisations et les projets à venir, a-t-il noté.

- Publicité-