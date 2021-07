Démarrage dimanche de la vaccination des agents municipaux dans 7 communes à l’Ariana

La vaccination anti –covid-19, des agents chargés de l’enterrement des personnes décédées à cause de ce virus, et des agents de propreté dans les municipalités relevant du gouvernorat de l’Ariana, a démarré dimanche, 11 juillet 2021 et se poursuivra durant deux ou trois jours, a indiqué le maire de la ville de Raoued, Adnène Bouassida

Le nombre des agents qui bénéficieront du vaccin anti-COVID-19, l’une des principales causes de mortalité dans le monde, oscille entre 1500 et 1700 agents municipaux, a ajouté Bouassida dans une déclaration accordée dimanche, à l’agence TAP.

Bouassida a précisé que l’opération de vaccination, réalisée dans 4 localités dans le gouvernorat de l’Ariana concerne les agents de 7 communes. Il s’agit des municipalités d’El Mnihla, d’Ettadhamen, de l’Ariana, de Sidi Thabet, de la Soukra, de Raoued, et de Kalaat Andalous.

Selon Bouassida, la décision de lancement de la campagne de vaccination des agents municipaux du gouvernorat de l’Ariana a été prise suite à l’accord conclu hier et à l’intervention des autorités régionales et de la présidence du gouvernement, précisant que la vaccination concernera tous les agents municipaux, grâce à l’arrivée de nouveaux lots des vaccins

Il a ajouté que les agents chargés de l’enterrement des personnes décédées par le COVID-19 poursuivront leur travail après le lancement de l’opération de vaccination.

Ces agents ont menacé samedi, d’arrêter l’enterrement des personnes décédées par ce virus contagieux, à partir de lundi 12 juillet 2021, en l’absence de vaccination anti-COVID-1

La Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT), dont Bouassida assure la présidence, avait dénoncé auparavant, le « retard enregistré dans les opérations de vaccination des agents municipaux, appelant le gouvernement à ne pas négliger cette demande.