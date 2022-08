Démarrage du « «Clean – Up Month» à Sidi Bouzid

La ministre de l’environnement, Leila Chikhaoui Mehdaoui, a supervisé, dimanche à Sidi Bouzid , le démarrage de la manifestation «Clean – Up Month» (mois de la propreté dans les villes tunisiennes) . La manifestation se poursuivra jusqu’au 4 septembre 2022.

L’événement, qui a commencé depuis le 14 aout, a pour objectif de promouvoir l’image de la Tunisie et de sa propreté en consolidant les efforts de toutes les parties concernées et en collaboration avec tous les ministères et secteurs en question qui fourniront, à leur tour, les ressources humaines et logistiques nécéssaires à la réussite de cette manifestation qui verra la participation de citoyens, à titre individuel et en groupes de 10 bénévoles de 18 ans et plus.

Les représentants des Associations actives au niveau local, les scouts, le croissant rouge, les élèves, les étudiants et les fonctionnaires, peuvent aussi participer à cette manifestation. Le travail des groupes sera évalué, à la fin de la manifestation, en fonction de la quantité et de la qualité des déchets collectés, triés ou non triés.

