Démarrage du salon international du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables « PetroAfrica 2022 »

Le salon international du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables « PETROAFRICA 2022 » a démarré, mardi 14 juin et se poursuivra jusqu’au 17, au palais des expositions du Kram, avec la participation de 120 exposants de divers pays africains, arabes et européens.

Ce salon vise à redynamiser ce secteur stratégique après la pandémie de Covid-19, à travers le développement et la promotion de ce secteur stratégique à travers l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement et la recherche des différentes sources de financement des grands projets.

L’organisatrice du salon, Basma Hamaidi a indiqué, à cette occasion, que ce salon constitue une occasion pour booster l’investissement dans le secteur du pétrole et des énergies renouvelables, précisant que la prochaine édition 2023 se tiendra en Libye.

Organisé par X TRADE for Events, en collaboration avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières, ce salon prévoit l’organisation d’un forum scientifique.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Genji a souligné le rôle important de ce salon dans la dynamisation du secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, ajoutant qu’il constitue une occasion pour prendre connaissance des récentes innovations en matière d’exploration.