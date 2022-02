Démarrage du Sommet UE-UA à Bruxelles

Les travaux de la 6ème édition du sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) ont démarré, ce jeudi, dans la capitale belge, Bruxelles.

Y ont pris part, les dirigeants des Etats membre de l’UE et de l’UA, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat ainsi que la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Placé sous le thème « Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d’ici 2030 », le sommet auquel prend part le président Kais Saied est l’occasion de déterminer les priorités permettant d’esquisser les orientations stratégiques et politiques des relations UE-UA.

Les dirigeants des Etats membres des deux Unions devraient débattre, lors du sommet, des moyens de renforcer davantage les différents partenariats bilatéraux. Ils devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité, la paix et la sécurité et par la même, faire face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Le sommet a également pour objectif de lancer un ambitieux lot d’investissements Afrique-Europe en tenant compte des nouveaux défis mondiaux à l’instar du changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

Plusieurs tables rondes thématiques seront organisées autour de plusieurs questions d’actualité dont le financement de la croissance, les systèmes de santé, la production des vaccins, l’agriculture, le développement durable, les programmes d’appui au secteur privé, la migration, l’enseignement, la formation professionnelle, la paix, la sécurité et la gouvernance.