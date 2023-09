Démarrage du versement de l’allocation de la rentrée scolaire pour les élèves bénéficiaires du programme Amen Social

Le ministère des affaires sociales a annoncé, vendredi, le démarrage du versement de l’allocation de la rentrée scolaire au profit des élèves et enfants, issus de familles démunies et au revenu limité bénéficiaires du programme » Amen Social « , inscrits en classe préparatoire dans les écoles publiques.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique que le retrait du montant de l’allocation s’effectue à la poste ou via la carte sociale.

Un budget de 42 millions de dinars a été réservé à ces allocations dont bénéficieront 431 mille élèves.

