Le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem, a annoncé, dimanche, le démarrage d’un centre préscolaire de référence, à Jendouba, financé par l’UNICEF et le lancement des préparatifs pour la création d’un campus scolaire, ainsi que la généralisation des jardins dans les écoles pour garantir aux enfants un environnement sain.

Ben Salem a souligné, dans une déclaration à l’Agence TAP, à l’occasion de sa participation à la fête nationale de l’arbre, à Jendouba, que le campus scolaire qui sera implanté au niveau de l’entrée de la ville, sur la route nationale 6, contribuera à l’allégement de la pression sur les écoles primaires et secondaires.

A noter que le site du projet a été déjà mis à disposition, selon le ministre.

Le campus scolaire regroupe les enfants du préscolaire, primaire et secondaire. Il favorisera la gouvernance du secteur en mettant en place des espaces communs (foyers, restaurants, espaces sportifs et culturels), outre l’amélioration de la qualité de l’éducation et des résultats des élèves, ainsi que la facilitation du transport scolaire.