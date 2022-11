Démarrage en décembre de la construction de l’Université américaine à Utique

Les travaux de construction de l’Université Américaine en Tunisie, seront lancés vers mi-décembre prochain, a indiqué le représentant du projet Hassouna Fdhila.

Ce projet est le premier du genre en Afrique du Nord et sur le continent africain, et le cinquième dans les pays arabes après les universités américaines fondées à Beyrouth (Liban), Le Caire (Egypte) et Sharjah (Emirats Arabes Unis).

Le coût de ce projet, qui sera réalisé dans la ville d’Utique (gouvernorat de Bizerte), s’élève à 74 millions de dinars, a-t-il souligné lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat.

Les travaux portent en particulier sur la construction de 3 facultés spécialisées dans l’Economie et Gestion, l’Ingénierie et les filières paramédicales, en plus de l’aménagement d’un Complexe sportif, d’un centre de divertissement et d’une série de restaurants.

La première phase des travaux, qui sera lancée en décembre moyennant une enveloppe de 16 mille dinars, sera axée sur l’édification d’une série de bâtiments pouvant accueillir jusqu’à 4000 étudiants et 200 enseignants de Tunisie, des Etats-Unis et d’autres pays, d’après la même source.