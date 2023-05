Démarrage prochainement des travaux de construction de nouveaux établissements universitaires à Gafsa

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a annoncé lundi à Gafsa que les travaux de construction d’un nombre d’établissements universitaires démarreront prochainement pour mettre fin au phénomène de location d’espaces qui ne répondent pas aux normes pédagogiques et de la recherche et ne peuvent pas abriter les équipements pédagogiques et scientifiques nécessaires.

Présidant la réunion du conseil de l’université à Gafsa, le ministre de l’enseignement supérieur a souligné que l’aménagement d’espaces d’enseignement pour cinq universités à Gafsa, qui représentent 70 pc de la totalité des établissements relevant de l’université de Gafsa « est inadmissible » rappelant que cette université dispose d’un patrimoine immobilier de 15 hectares et d’un budget alloué à la construction de nouveaux établissements de l’enseignement supérieur.

Il a affirmé que les travaux de construction d’un nouveau siège de l’institut supérieur des métiers et des arts démarrent prochainement, précisant que les appels d’offre pour la création du nouveau siège de l’école préparatoire des études d’ingénierie seront bientôt lancés.

Par ailleurs, Boukthir a indiqué que le ministère a prévu des financements de l’ordre de 30 MD durant la période 2023-2025 pour la construction d’un nouveau foyer universitaire à Gafsa d’une capacité de 600 lits et un budget de 3,6 MD pour la réalisation d’un complexe universitaire d’animation culturelle et sportive destiné aux étudiants relevant de l’université de Gafsa.

Au cours de la réunion du conseil de l’université, plusieurs questions ont été débattus dont notamment les besoins et préoccupations des enseignants et l’aménagement des universités, outre les besoins de la région en nouvelles spécialités dans les secteurs de l’agriculture et du paramédical.

A cette occasion, le ministre a inspecté le projet de la nouvelle cité universitaire qui sera fin prêt au début de la prochaine année universitaire (2023-2024) composé d’un foyer universitaire d’une capacité de 230 lits et d’un restaurant universitaire d’une capacité de 300 chaises.