le TICDE récompense 9 startup dans l’industrie culturelle et numérique

L ‘espace numérique « Makan »-Pôle de créativité et arts numériques Fadhel Ben Achour à la Marsa a accueilli ce jeudi 14 décembre la cérémonie de remise des prix aux neuf starts up opérant dans les industries culturelles et créatives numériques à l’issue d’un Demoday de la 4ème Cohorte du programme d’incubation de Start Up créative organisé par le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE).

Les neuf lauréats ont été retenus parmi une liste de 50 projets ayant bénéficié d’un accompagnement durant près de six mois.

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée en présence du chef de cabinet de la ministre des affaires culturelles Lassad Said et d’un grand nombre de startupers dans les industries culturelles et créatives numériques, la directrice générale de TICDE Saloua Abdelkhalek a souligné que l’objectif de cet événement est de faire connaitre ces start up et d’inciter les hommes d’affaires à soutenir ces porteurs de projets, à les encadrer et à les accompagner dès lors que l’un des objectifs du Centre est de faire des industries culturelles numériques un fondement économique important à la lumière des mutations que connait le monde actuellement en adaptant les éléments culturels comme la vidéo, la musique, les jeux vidéo etc aux besoins des technologies numériques.

Ces technologies a-t-elle ajouté constituent aujourd’hui le coeur battant de la nouvelle économie mondiale qui repose sur l’innovation en tant que vecteur de croissance et dont la culture est l’un des piliers.

