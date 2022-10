Dentons lance une association avec un premier cabinet d’avocats en Tunisie

Dentons a lancé une association précédemment annoncée avec le principal cabinet d’avocats tunisien, Zaanouni Law Firm & Associates. Ce lancement coïncide avec le dixième anniversaire de l’annonce de la création de Dentons et suit l’annonce du regroupement de Dentons avec Link Legal en Inde – marquant le premier cabinet d’avocats mondial à se regrouper avec un cabinet d’avocats en Inde.

Après plus de cinquante regroupements de cabinets entiers depuis le lancement de Dentons en 2013, la mise à l’échelle du cabinet sur les marchés prioritaires reste un élément central de la stratégie de Dentons pour aider ses clients à relever les défis et à saisir les opportunités des dix prochaines années, selon le président du conseil mondial de Dentons, Joe Andrew, lequel avec t le chef de la direction mondiale, Elliott Portnoy, partage une vision des dix prochaines années dans une lettre aux clients.

Le lancement de Dentons Zaanouni Law Firm & Associates (« Dentons Zaanouni ») en Tunisie positionne le cabinet combiné comme un cabinet d’avocats mondial de premier plan dans un emplacement stratégique en Afrique du Nord et accélère l’élan de Dentons pour devenir le premier cabinet d’avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains, dans 17 emplacements sur le continent.

La réputation exceptionnelle de Dentons Zaanouni en tant que fournisseur de services de premier plan et son orientation internationale, associées à la portée mondiale de Dentons, placent le cabinet combiné en position d’aider les clients à développer, protéger, exploiter et financer ce qui est important pour eux en Tunisie et dans le monde entier.

Le cabinet combiné peut désormais aider les clients à faire face au changement dans plus de 200 sites répartis dans plus de 80 pays du monde entier.

Sur un continent marqué par l’héritage de la domination coloniale et dans un marché où les activités de tous les grands cabinets d’avocats sont hiérarchisées, l’approche polycentrique et anticoloniale unique de Dentons a permis de se démarquer nettement, en bouleversant le modèle traditionnel de prestation de services juridiques en Afrique.

Fondé en 1970, Dentons Zaanouni est l’un des plus grands cabinets d’avocats à service complet opérant dans la capitale de la Tunisie, Tunis, avec deux associés et 10 avocats. Considéré comme l’un des 10 premiers cabinets du marché et classé à la fois dans Chambers Global 2020 et The Legal 500, Dentons Zaanouni est connu pour le droit de l’investissement, le droit commercial, l’immobilier, le droit public et administratif, le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, le droit de l’environnement, ainsi que le contentieux et l’arbitrage, en particulier dans les secteurs de l’immobilier, du transport maritime, du tourisme, de la fabrication et de l’aviation.