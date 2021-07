Déplacements interdits, du 4 au 11 juillet, entre Sousse et Monastir

-Les déplacements entre Sousse et Monastir durant la période du confinement (4 -11 juillet) seront interdits, annoncent dimanche, dans un communiqué conjoint, Akram Sebri et Raja Trabelsi, respectivement gouverneur de Monastir et gouverneure de Sousse .

Le gouverneur de Monastir avait annoncé, le 30 juin, un confinement sanitaire ciblé dans toute la région, du 1er au 15 juin, et ce, après l’avancement du couvre-feu à 20h.

De son côté, la gouverneure de Sousse avait annoncé un confinement sanitaire général dans toute la région, du 4 au 11 juillet.