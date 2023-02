Mrabet veut surmonter les difficultés d’approvisionnement du marché en médicaments

Le ministre de la santé Ali Mrabet, a souligné mardi lors d’une séance de travail, avec une délégation du syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche (SEPHIRE), et des représentants de la pharmacie centrale de Tunisie, les efforts fournis afin de surmonter les difficultés relatives à l’approvisionnement du marché en médicaments. Mrabet a précisé dans un communiqué rendu public que la création d’une agence nationale de médicaments permettra l’amélioration de la gestion du système pharmaceutique et de médicament notamment en ce qui concerne les procédures d’enregistrement des nouveaux médicaments et les mesures de commercialisation. Le ministère accorde une priorité à la régularité d’approvisionnement du marché en médicament et la préservation d’un stock stratégique, a-t-il noté.

- Publicité-