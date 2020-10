Déportations forcées des Tunisiens : Un accord passé sous le manteau avec l’Italie , Les exportateurs tunisiens de fruits et légumes face au retour à la consommation locale en France

Le ministère de la fonction publique exhorte les citoyens à utiliser les services administratifs à distance Le ministère de la fonction publique a appelé les citoyens à s’orienter vers les services proposés par les structures publiques sur leurs sites officiels. Le but étant d’éviter les déplacements […]

Les ambassadeurs de Tunisie à Paris et à Tripoli reçoivent leurs lettres de créances Le président de la République, Kaïs Saïed, a remis leurs lettres de créance à Karim Jamoussi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la France, et à Lassaâd […]