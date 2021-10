Dépréciation du dinar de 3,6% face à l’euro, durant les 9 premiers mois de 2021

« Le taux de change du dinar s’est déprécié face à l’euro de 3,6%, en moyenne, sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2021, contre une appréciation de 4,6% un an auparavant. Face au dollar américain, le dinar a poursuivi son appréciation, de 2,4%, après 4,5% sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2020 », a souligné la BCT, dans sa Note sur les évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme, publiée vendredi.

La BCT a fait savoir, également, que « le taux de change du dinar s’est modérément déprécié en septembre 2021, de 0,2% (mois par mois m/m) face à l’euro et de 0,3% vis-à-vis du dollar américain, après une appréciation de 0,6% (m/m) ,vis-à-vis des deux devises ».

A noter qu’à la date du 28 octobre 2021, un euro vaut 3,294 dinars et un dollar s’échange à 2,839 dinars.