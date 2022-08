DER Touristik  lance  des vols supplémentaires vers la Tunisie et l’Egypte en automne

Le groupe touristique allemand répond à la demande croissante en proposant davantage de vols en automne. Toutefois, ce n’est pas vers la destination phare de l’hiver, les Canaries, mais vers la Tunisie et l’Égypte.

Le tour-opérateur réagit à l’augmentation de la demande de vacances en Égypte et en Tunisie et y propose des vols supplémentaires en affrètement complet. Le partenaire de vol est Fly Egypt. La compagnie aérienne lancera 13 vols supplémentaires vers Hurghada pour DER Touristik en octobre, au départ de Berlin, Düsseldorf, Hambourg, Hanovre, Leipzig et Munich.

Au départ de Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Leipzig, une desserte sera mise en place pour le transport des vacanciers vers l’île tunisienne de Djerba grâce à de nouveaux vols. Les cinq vols charters supplémentaires seront effectués en septembre et octobre et sont déjà réservables.

En plus des vols supplémentaires, le tour-opérateur a également augmenté le nombre de chambres proposées en Égypte et en Tunisie dans de nombreux hôtels. DER Touristik souligne que les voyages vers ces deux destinations sont proposés à des prix attractifs. « Les prix de la plupart des hôtels ont été réduits une fois de plus », indique-t-il dans un communiqué.

Nous sommes très heureux de la forte demande pour des vacances dans les deux pays. Afin d’offrir à tous nos clients la possibilité d’y passer des vacances en automne, et ce à des prix très attractifs, nous avons lancé des vols charters complets exclusifs », explique Sven Schikarsky, Chief Product Officer de DER Touristik.