Dérogation à la soumission en devises pour les entreprises du secteur TICs

La Banque centrale de Tunisie a annoncé qu’elle autorise les sociétés résidentes exerçant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, membres de la Fédération nationale des technologies de l’information et de la communication de libeller leurs offres en devises convertibles dans le cadre des appels d’offres internationaux relatifs à l’importation d’équipements et de logiciels destinés aux institutions et entreprises publiques au titre de 2020, le règlement s’effectuant en dinars tunisiens sur la base du cours du jour du paiement.