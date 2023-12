Des armes de fabrication américaine  utilisées dans des  frappes aériennes ayant tué des dizaines de civils à Gaza

Selon une enquête menée par Amnesty International, un système de guidage d’armes de fabrication américaine a été utilisé lors de deux frappes aériennes israéliennes à Gaza en octobre, au cours desquelles 43 civils auraient été tués.

Des fragments du système de guidage des munitions d’attaque directe conjointes de fabrication américaine ont été retrouvés dans les décombres de maisons détruites dans le quartier de Deir al Balah, dans le centre de Gaza, selon un rapport publié par l’organisation de défense des droits de l’homme.

Israël utilise une grande variété d’armes et de munitions américaines, mais le rapport d’Amnesty est l’une des premières tentatives visant à établir un lien entre une arme de fabrication américaine et une attaque spécifique qui a fait un grand nombre de morts parmi les civils.

Selon l’armée de l’air américaine, le JDAM est un « kit de guidage qui convertit les bombes à chute libre non guidées existantes en munitions « intelligentes » précises et utilisables par mauvais temps ».

Amnesty a indiqué que ses experts en armement et un « analyste en télédétection » ont examiné des images satellite et des photos des maisons qui montrent les « fragments de munitions récupérés dans les décombres » et les destructions, explique le rapport. Les photos ont été prises par des travailleurs sociaux d’Amnesty.

Ces deux attaques ont tué 19 enfants, 14 femmes et 10 hommes, selon le rapport.

L’organisation de défense des droits de l’homme a déclaré qu’elle « n’a pas trouvé d’indication qu’il y avait des objectifs militaires sur les sites » des frappes aériennes ou que les personnes vivant dans les maisons étaient des cibles militaires légitimes.