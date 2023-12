Des  bombardements israéliens massifs sur le sud de Gaza

L’armée israélienne a intensifié mardi son offensive contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, une région très densément peuplée où elle a mené des frappes aériennes meurtrières faisant craindre un « scénario encore plus infernal », selon l’ONU, pour les civils pris au piège.

Engagée depuis le 27 octobre dans une offensive terrestre dans le nord du territoire palestinien assiégé, l’armée a étendu ses opérations au sol à l’ensemble de la bande de Gaza, près de deux mois après le début de la guerre déclenchée par l’attaque du 7 octobre.

Ils sont désormais piégés dans un périmètre de plus en plus réduit, sans nulle part où aller, contraints de fuir sur quelques kilomètres pour tenter d’échapper aux bombes.

Mardi encore, à pied, à moto, entassés dans des charrettes ou leurs bagages empilés sur le toit de leur voiture, des civils fuyaient la grande ville de Khan Younès, le nouvel épicentre de la guerre, vers la ville voisine de Rafah, encore plus au sud, près de la frontière fermée avec l’Egypte.

La nuit précédente, des témoins ont signalé à l’AFP des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans le secteur de Khan Younès et de Rafah ainsi qu’à Deir al-Balah, plus au nord, après le déploiement lundi de dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens dans le sud du territoire palestinien.

Les militaires larguent chaque jour sur Khan Younès des tracts avertissant de l’imminence d’un bombardement et ordonnant aux habitants de quitter leur quartier.

Les bombardements israéliens ont été précédés « d’un nouvel ordre d’évacuation depuis Khan Younès vers Rafah », « qui a provoqué la panique, la peur et l’anxiété », a déclaré lundi le directeur de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini.

« Au moins 60.000 personnes supplémentaires ont été contraintes de se déplacer vers des abris de l’Unrwa déjà surpeuplés (…) dont beaucoup ont été déplacées plusieurs fois » depuis le début de la guerre, a-t-il ajouté, précisant que l’ordre d’évacuation israélien poussait les gens « à se masser dans moins d’un tiers du territoire de la bande de Gaza », soit une centaine de kilomètres carrés.

Pour l’ONU, il est impossible de mettre en œuvre des zones sécurisées telles que désignées par Israël.

« Ces zones ne peuvent être ni sûres ni humanitaires lorsqu’elles sont déclarées unilatéralement », a affirmé mardi James Elder, le porte-parole du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).