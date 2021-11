Des bons d’achat de produits de consommation seront distribués aux familles nécessiteuses dans le cadre d’un projet social

Des bons d’achat de produits de consommation seront distribués prochainement aux familles nécessiteuse et aux personnes handicapées.

- Publicité-

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet social lancé par un retraité de la fonction publique Riadh Attia, en vue d’aider les catégories vulnérables à améliorer leur pouvoir d’achat.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que ces bons d’achat d’une valeur de 25d seront distribués dès le lancement de ce projet tous les mois, ensuite toutes les semaines.

Attia a affirmé qu’une convention sera signée avant la fin de l’année avec l’union tunisienne de solidarité sociale et une grande surface qui permettra à environ 900 familles de bénéficier de ces bons d’achat.

Il a indiqué que ce projet contribuera d’une manière indirecte à la réduction du chômage et la migration irrégulière et permettra d’impulser le développement et l’investissement et de lutter contre le commerce parallèle en incluant la majorité des commerçants dans le circuit économique.