Des cellules de suivi de la situation des Tunisiens à l’étranger créées à Milano, Rome et Gènes

Des cellules de suivi de la situation sanitaire des Tunisiens à l’étranger ont été mises en place dans certaines villes italiennes notamment à Milano, Rome et Gènes, suite à la multiplication des cas de contamination au coronavirus en Italie, a affirmé dimanche, le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger Abdelkader Mhadhebi.

Ces cellules, composées notamment, des attachés sociaux opérant dans le cadre des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger, ont été créées en vue d’offrir un encadrement aux Tunisiens résidant dans ces villes et assurer le suivi de leur situation sanitaire, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

L’attaché social est notamment, chargé dans leur travail quotidien, d’apporter une aide aux personnes arrêtés ou résidant dans les hôpitaux à l’étranger ou bien encore qui nécessitent un encadrement sanitaire, a-t-il rappelé.

Il s’occupe également, de contacter les autorités dans les pays d’accrédition pour faciliter l’accès des Tunisiens aux différents services ainsi que d’etablir le contact avec les associations tunisiennes actives à l’étranger, a-t-il noté, précisant que pour les immigrés irréguliers l’encadrement est offert notamment à travers ces associations.

Le responsable a évoqué la possibilité pour les autres missions diplomatiques de créer des cellules semblables dans les autres pays du monde qui ont pâti de ce nouveau virus.

De son coté, le directeur général des affaires des consulats au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti a affirmé à l’agence TAP que toutes les ambassades tunisiennes à l’étranger, sans exception, sont concernés par l’encadrement des Tunisiens dès qu’un signal est donné dans le pays d’accréditation sur des cas de contamination.

Il a précisé que toutes les représentations diplomatiques sont prêtes à suivre de près les situations des Tunisiens résidents à l’étranger, rappelant que les premières actions ont été entreprises par l’ambassade de la Tunisie à Pékin qui est venu en aide à une dizaine de Tunisiens lesquels ont été évacués par les autorités algériennes depuis la région Wuhan (Chine) vers la Tunisie.

Selon le même responsable, les missions diplomatiques à l’étranger s’attachent à prodiguer des conseils et des directives au profit des Tunisiens Résidant à l’Etranger, en les invitant à ne pas visiter les zones contaminées et en suivant de près leur situation.