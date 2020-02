Des centaines d’arrestations dans le voisinage des établissements éducatifs

Des campagnes sécuritaires simultanées menées par les unités sécuritaires relevant de la police et de la garde nationale, à proximité des établissements éducatifs sur tout le territoire, ont abouti à l’arrestation de 629 personnes recherchées et à la saisie de 27 véhicules objets de recherche, 10 voitures et 468 motocycles dont les papiers ne sont pas en règle.

Selon un communiqué publié, mardi, par le ministère de l’Intérieur, les campagnes sécuritaires menées, hier lundi, quelques mois après une série de réunions entre des responsables des ministères de l’Education et de l’Intérieur dans le cadre d’un partenariat bilatéral en vue de protéger les élèves contre les dangers qui sévissent dans l’environnement éducatif, ont abouti à la rédaction de 846 procès verbaux, 205 procès fiscaux et 1433 infractions routières.

Le ministère de l’Education avait indiqué lors d’une réunion tenue à la fin du mois d’octobre en présence des ministres de l’Education et de l’intérieur que les résultats d’une étude menée auprès de 3000 directeurs d’établissements éducatifs ont démontré qu’environ 16% des institutions éducatives font face à des problèmes en rapport avec des troubles à l’ordre public, recommandant de renforcer les patrouilles de sécurité à proximité des établissements éducatifs.

Le ministère de l’Intérieur avait à cet effet décidé d’ouvrir une ligne téléphonique directe reliant les délégations régionales avec les salles d’opérations de la Garde nationale afin d’assurer l’efficacité et la célérité des interventions en vue de protéger les élèves contre les risques qui sévissent dans l’environnement éducatif.