Des centaines de viols et exactions contre des femmes au Tigré, selon Amnesty International

Un rapport d’Amnesty international, publié mercredi, accuse des troupes éthiopiennes et érythréennes de centaines de viols et d’exactions contre des femmes et des filles du Tigré. Les combats font rage dans cette région d’Éthiopie depuis le mois de novembre.

Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont violé des centaines de femmes et filles dans la région en guerre du Tigré, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilations, selon un rapport d’Amnesty international publié mercredi 11 août.

Ce rapport, établi à partir d’entretiens avec 63 victimes, documente des exactions pour lesquelles une enquête a été ouverte par les autorités éthiopiennes, avec à ce jour au moins trois soldats condamnés pour viols et 25 autres poursuivis pour « violences sexuelles et viols ».

Certaines rescapées ont dit avoir été violées en réunion pendant qu’elles étaient retenues prisonnières pendant des semaines, d’autres ont été violées devant des membres de leur famille et certaines disent avoir eu des objets, comme des clous et du gravier, introduits dans leur vagin, « causant des blessures durables et peut-être irréversibles », selon Amnesty.

(France24)