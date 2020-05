Des contrebandiers interpellés près de la zone tampon de Remada

Les unités militaires déployés à Remada, dans le sud tunisien, ont repéré, mardi soir, des mouvements suspects hors de la zone tampon, aux environs de Jenayen.

Trois contrebandiers de nationalité tunisienne à bord d’un véhicule ont été appréhendés après une intervention par hélicoptère et des tirs de sommation, indique, mercredi, le ministère de la Défense.

Les contrebandiers transportaient, à bord du véhicule, 840 kg de tabac pour narguilé et des paquets de cigarettes d’une valeur de plus de 160 mille dinars et une paire de jumelles.

Les trois individus interpellés et le véhicule et la marchandise saisis ont été remis aux services de la Douane de la région.