Des déchets plastiques de Kerkennah à la mode, Seaqual et le Sitex franchisse le pas 

Une quinzaine de « barbéchas » équipés par le programme « Kerkennah Plastic Free » qui est soutenu par l’Union européenne, s’affairent à la valorisation les 7.000 tonnes de déchets plastiques chaque année les îles Kerkennah (sud-est). C’est ce que rapporte l’agence de presse AFP dans le cadre d’un reportage sur le recyclage.

Selon la même source, « ces déchets plastiques, sont ensuite transformés en granulat. Et c’est grâce à partenariat noué avec Seaqual, un consortium international d’entreprises et ONG qui achète ce plastique marin « à un prix rémunérateur et stable toute l’année, que ces granulés, issus du broyage, sont transformés en fibre nylon par Seaqual dans l’établissement ultra-moderne Sitex, à Ksar Hellal (centre-est) ».

Selon Anis Montacer, fondateur de la marque de tissu et de mode Outa qui parlait au journaliste de l’agence AFP, « le partenariat avec Sitex, spécialiste tunisien du denim et fournisseur d’Hugo Boss, Zara ou Diesel, permet que « tout le processus se déroule à 99% en Tunisie, avec le denim transformé en chaîne et trame à Ksar Hellal jusqu’aux couturières tunisiennes pour la confection finale ». Selon l’AFP, Montacer a ensuite fait appel à la styliste française réputée Maud Beneteau, ancienne de chez Hedi Slimane, pour dessiner une première collection Haute Couture, issue du plastique recyclé en Tunisie.