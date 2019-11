Des décisions de fermeture de 14 jardins d’enfants anarchiques

Les autorités régionales à Bizerte ont émis, mercredi, 14 décisions de fermeture de jardins d’enfants anarchiques.

Ces décisions ont été prises sur fond des rapports de la commission régionale de suivi et de contrôle des établissements pour enfants.

Le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider a précisé, à l’Agence TAP, que ces décisions concernent ces espaces pour enfants qui ne respectent pas le cahier des charges en particulier la non ouverture dans des lieux d’habitation.

Ces espaces anarchiques se trouvent à Bizerte-Nord, Mateur, Al-Alia, Utique, Aousja, Bizerte-Sud, Rafraf et Menzel Jemil.