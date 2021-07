Des démarches pour assurer le retour pour vacances des expatriés tunisiens

Un programme de location d’avions et de navires a été mis en place pour assurer des voyages supplémentaires permettant de rapatrier les Tunisiens résidents à l’étranger pour les vacances d’été , a indiqué, samedi, le ministre du Transport Moez Chakchouk.

Dans une déclaration accordée à TAP, en marge d’une visite effectuée au gouvernorat de Monastir, il a fait savoir que « 14 avions seront mis à la disposition de la compagnie aérienne Tunisair, dont deux avions seront loués pour assurer le retour de Tunisiens résidents à l’étranger durant la saison estivale, en juillet et août en particulier ».

«Tunisair va essayer d’assurer le plus grand nombre de voyages, avec les moindres coûts, étant donné que les tarifs étaient excessifs au cours la période précédente », a-t-il dit, faisant remarquer que les tarifs du transporteur national , situés entre 400 et 500 euros, sont les plus bas sur le marché.

Du côté du transport maritime, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) annoncera la semaine prochaine, 22 voyages supplémentaires vers Gênes, selon le ministre qui a précisé que ces voyages seront introduits sur le système des réservations après l’achèvement des négociations entre la CTN et ses partenaires.

La CTN a entamé l’organisation de son programme de retour des Tunisiens à l’étranger depuis le mois de décembre 2020, enregistrant ainsi, un nombre élevé des réservations par rapport à l’année 2019.