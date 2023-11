Des députés appellent le gouvernement à présenter de nouveaux projets de lois garantissant la réalisation de la justice sociale

Des députés ont appelé, vendredi après-midi, le gouvernement à présenter de nouveaux projets de lois garantissant la réalisation de la justice sociale, répondant aux aspirations du peuple tunisien et permettant le développement de l’éducation.

Intervenant lors de la séance plénière de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen du budget de l’Etat, de la balance économique et du projet de loi de finances au titre de 2024, certains députés ont estimé que le projet de loi de finances pour l’exercice 2024 ne reflète pas une véritable volonté de rompre avec ce qu’ils ont qualifié de « choix impopulaires ».

Des députés ont souligné que l’emploi, la fourniture des produits de base aux familles à faible revenu et la justice fiscale n’ont pas occupé une place de choix dans le nouveau projet de budget de l’Etat, appelant le gouvernement à soumettre de nouvelles propositions législatives qui permettraient un changement stratégique qui améliore la qualité de vie des citoyens.

Un député a déclaré que le paiement des salaires des employés de l’Etat et la fourniture des produits de base ne peuvent pas être considérés comme des « objectifs à dimension stratégique », estimant que le gouvernement doit accorder la priorité à l’élimination de la pauvreté et à la lutte contre le chômage.

Des députés ont appelé le gouvernement à créer des centres stratégiques de recherche et de développer une stratégie favorisant le développement en intégrant l’intelligence numérique.

Certains ont exhorté le gouvernement à lever les restrictions administratives qui entravent la réalisation des projets de développement, soulignant la nécessité de développer les services sociaux et de santé dans toutes les régions.

Par ailleurs, les députés ont salué la résistance du peuple palestinien face aux atrocités commises par l’armée d’occupation sioniste, exprimant leur soutien à la position du président de la République en faveur de l’indépendance de la Palestine.

