Des distributeurs de gel désinfectant pour les passants en plein Centre-ville de Tunis

La municipalité de Tunis a installé, ce mercredi 11 mars 2020, des distributeurs de gel désinfectant dans le marché central, à Lafayette, dans les stations de transport en commun et dans tous les arrondissements municipales.

La maire de Tunis Souad Abderrahim, a expliqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que les campagnes de sensibilisation et informations interviennent à la suite de l’annonce de cinq cas de Coronavirus et dans le but d’éviter la propagation du virus.

A noter que les municipalités ont appelé les propriétaires des commerces à stériliser les espaces et à utiliser les gobelets à usage unique.