Des dizaines de chars israéliens dans le sud de Gaza

Des dizaines de chars israéliens sont entrés lundi dans le sud de la bande de Gaza assiégée, où l’armée poursuit ses frappes meurtrières et étend son offensive terrestre contre le Hamas malgré la présence de centaines de milliers de civils.

Engagée depuis le 27 octobre dans une offensive terrestre dans le nord, l’armée israélienne a annoncé son intention d’étendre ses opérations au sol contre le Hamas « dans l’ensemble de la bande de Gaza », presque deux mois après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël.

Depuis la reprise des combats le 1er décembre après sept jours de trêve, l’armée pilonne intensément le sud du territoire, faisant de très nombreux morts et blessés parmi les habitants de cette région et les civils venus s’y réfugier.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, arrivée lundi à Gaza, a dénoncé sur le réseau social X les souffrances « intolérables » de la population.

« Je réitère notre appel urgent pour que les civils soient protégés conformément aux lois de la guerre et que l’aide puisse entrer sans entrave », a-t-elle écrit.

Dans le sud, les frappes ont visé massivement depuis vendredi Khan Younès et ses environs, où chaque jour désormais l’armée avertit dans des tracts largués sur certains quartiers qu’une « terrible attaque est imminente », et ordonne aux habitants d’en partir.

Depuis le début de la guerre, des centaines de milliers de déplacés se sont massés dans le sud, espérant fuir les combats ou répondant aux injonctions de l’armée israélienne qui contrôle à présent plusieurs secteurs dans le nord de la bande de Gaza.

Ils survivent aujourd’hui sous les bombardements dans le sud, entassés dans des abris de fortune, des écoles, des tentes, dormant dehors ou dans leur voiture.

Alors que la plupart des hôpitaux du nord sont hors service, ceux du sud sont plongés dans le chaos, débordés par l’arrivée massive de blessés, sans électricité, leurs réserves de carburant pour faire tourner les générateurs presque à sec.

L’armée a annoncé dimanche avoir mené « environ 10.000 frappes aériennes » sur Gaza depuis le début de la guerre.

Ces frappes ont détruit ou endommagé plus de la moitié des habitations, selon l’ONU.

A l’exception des sept jours de trêve qui ont permis l’entrée depuis l’Egypte de centaines de camions d’aide humanitaire, le poste-frontière de Rafah ne s’ouvre que très partiellement pour laisser passer quelques camions ou permettre l’évacuation d’étrangers, en nombre très limité.

Tôt lundi, l’armée israélienne a par ailleurs lancé des opérations dans différents secteurs de la Cisjordanie occupée, notamment à Jénine, où une trentaine de véhicules militaires ont été déployés, selon l’agence palestinienne Wafa.

