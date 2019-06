Des dizaines de migrants toujours bloqués au large de Zarzis

Des dizaines de migrants sauvés dans les eaux internationales au large de la Tunisie y sont encore bloqués depuis 15 jours les autorités refusant d’autoriser le bateau qui les transportait à accéder à un port voisin, a annoncé vendredi l’ONU.

Le remorqueur égyptien Maridive 601 a sauvé 75 migrants au large de la côte sud de la Tunisie fin mai après leur embarquement en Libye, une rampe de lancement essentielle pour les Africains subsahariens qui tentent dangereusement d’atteindre l’Europe par mer.

Le bateau est ancré depuis le 31 mai au large du port de Zarzis, dans le sud du pays, où les autorités lui ont refusé l’autorisation de l’accoster, en dépit de l’appel du capitaine.

L’organisation internationale pour les migrations des Nations unies a annoncé vendredi que les propriétaires du navire fournissaient de la nourriture et de l’eau aux personnes à bord.

Des responsables tunisiens contactés par l’AFP ont refusé de commenter la situation, bien qu’un responsable du ministère de l’Intérieur ait déclaré la semaine dernière, sous couvert de l’anonymat, que “les migrants veulent être accueillis par un pays européen”.

Selon des groupes humanitaires, la Tunisie, qui a déjà accueilli plusieurs centaines de migrants depuis le début de l’année, est réticente à accueillir davantage de nouveaux arrivants, exigeant qu’ils acceptent d’être rapatriés avant d’être autorisés à entrer sur le territoire tunisien.

L’OIM a déclaré qu’au moins 32 mineurs non accompagnés étaient à bord et a proposé d’aider la Tunisie à accueillir les migrants, ajoutant que 10 des personnes à bord du bateau – neuf Egyptiens et un Marocain – avaient manifesté leur intérêt pour regagner leurs pays respectifs.