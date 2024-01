Des dizaines de morts dans des raids israéliens à Gaza

Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes jeudi dans la bande de Gaza, où l’armée a annoncé de violents combats contre le Hamas. Après avoir mené des bombardements incessants par terre, mer et air contre le territoire de 362 km2 où s’entassent quelque 2,4 millions d’habitants, l’armée israélienne y a lancé le 27 octobre une offensive terrestre dans laquelle elle a déploré la mort de 193 soldats.

Les bombardements israéliens ont rasé des quartiers entiers à Gaza, provoqué une crise humanitaire majeure et mis hors service plus de la moitié des hôpitaux dans le territoire palestinien, auquel Israël impose un siège total depuis le 9 octobre après un blocus terrestre, aérien et maritime datant de 2007.

L’ONU a dit redouter un « risque de famine » et des « épidémies mortelles », et l’Organisation mondiale de la Santé a affirmé que des patients « attendent la mort » dans les hôpitaux.

Jeudi avant l’aube, des convois de médicaments destinés aux otages et d’une aide humanitaire pour les civils palestiniens sont entrés à Gaza, selon des sources israélienne et palestinienne, dans le cadre d’un accord négocié par le médiateur qatari.

Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu est sous forte pression pour ramener les otages chez eux et reste inflexible face aux appels au cessez-le-feu.

« La victoire prendra de longs mois mais nous sommes déterminés à l’obtenir », a répété Benjamin Netanyahu jeudi.

Arrêter la guerre avant cela « nuirait à la sécurité d’Israël pendant des générations », a-t-il ajouté, précisant que cela enverrait un message de faiblesse aux ennemis d’Israël. « Sans une victoire totale contre le Hamas, le prochain massacre ne sera qu’une question de temps », a-t-il martelé. Netanyahou a souligné que la victoire totale signifie que Gaza sera désarmée, avec un contrôle total de la sécurité par Israël et un contrôle israélien sur tout ce qui entre dans Gaza.

